台灣西部地區空污嚴重，台中更因為火力發電燒好燒滿的關係狀況嚴重。台中市長盧秀燕表示，她上任後致力改善空污狀況，但台灣電力集中在中部，中火本來就有10部燃煤機組，如今還要增加6部機組，相當於一座中火變成兩座，希望中火不要讓情況雪上加霜，否則對中部人太不公平。

盧秀燕今（15）日出席活動時，被問到關於空氣污染的問題，她表示自己上任前，台中每年有約60天的空污不良日，經多年努力已下降至每年10到20天，但原本有10部燃煤機組的中火，現在要再增加6部機組，相當於一座中火變成兩座，是全世界最大的火力發電廠，對中部人非常不公平。

盧秀燕希望中火不要讓空污狀況雪上加霜，也拜託中央分散能源，不要全部都集中在中部，雖然新增燃氣機組計畫已通過，但台中市府不會放棄，將持續努力爭取，希望能夠有談判空間。

針對這兩日嚴重的空氣污染，環境部長彭啟明解釋，天兔颱風的路徑會造成下沉氣流，讓大氣相對穩定，導致污染物難以擴散，要等到颱風雲帶進來開始下雨後，狀況才會改善。