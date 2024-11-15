北市某私立幼兒園園長兒子毛畯珅涉及猥褻、性侵、偷拍6名女童案，後又查出39名孩童受害，台北市長蔣萬安15日於議會接受質詢時，遭到民進黨議員許淑華質疑，與社會局持續放縱狼師及其共犯母親的行為不處理，也不調監視，要求蔣萬安再次道歉，或者啟動調查檢討社會局。蔣萬安則回應已有請警察局啟動緊急應變小組，許淑華反駁成立但沒有做，到現在完全都沒有。

蔣萬安針對「台北市兒童幼托安全：狼師事件發生後，市府於幼兒園及托嬰中心監視器建置管理機制及異地備份措施情形」做專案報告，許淑華指出，狼師母親5月的時候又設立一間幼兒園，6月的時候開始收托，7月時已不斷示警狼師母親是幫兇、借殼上市，持續在幼教界橫行，要求社會局調查，結果警察局、教育局都表示無收到社會局邀請去稽查，後續甚至已讀不回、發書審回覆敷衍，僅於9月進行一次稽查，未有後續行動，根本在糊弄台北市民。

蔣萬安表示，已有請警察局啟動緊急應變小組，且社會局都有不定期去做稽查。但許淑華怒批，那只是例行公事，7月示警時完全沒有動作。

面對許淑華的質疑，社會局長姚淑文表示，監視器可能還要再詢問一下。

許淑華怒罵蔣萬安，現在縱容她欺騙市民，市長你也是幫凶，39個小孩被性侵，你都繼續包庇，還有資格當個市長嗎，你只會道歉，你有辦法給兒童交代嗎？並給蔣萬安2個選擇，再次道歉，或者啟動調查、檢討社會局的行政疏失和行政怠惰，嚴重時須移送監察院。