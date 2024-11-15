展望2025年，雲豹能源總經理趙書閔表示，公司四大事業體太陽光電、儲能、綠電交易、水處理等營收將在明年迎來高成長，包括太陽光電工程方面，預計嘉義漁電共生大型案場開工；儲能工程方面，將持續認列錸寶合作建置60MW的儲能案場，儲能子公司台普威於海內外亦持續開發案場；在綠電交易方面，明年綠電轉供度數將比今年增加近一倍；水處理工程與操作維運將持續參與標案競標，貢獻穩定營收。

雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電前10月國內光電憑證之銷售市佔第一，市占率達27.42%，至今年底累計簽約轉供度數可望優於預期之150億度。領頭羊效益加上過往與國際半導體大廠美光、全球半導體測試龍頭京元電子、電動機車廠GOGORO、玉山銀行等企業交易之實績，未來在全球淨零碳排趨勢及企業RE100推動下，天能綠電轉供度數可望持續大幅成長。

雲豹能源海外投資布局策略以太陽光電為先，著眼台商至東南亞設廠建置屋頂型光電設施商機外，並積極評估日本和東南亞地區的風電和儲能機會。

在菲律賓地區，目前本公司已與菲律賓商業及工業（Commercial & Industrial, C&I）太陽能領域最大公司SolarNRG，合資成立子公司SolarX，目標5年內投資500 MW光電案場，將可參與競標或直供當地用戶使用。

同時，本公司於越南設立子公司源利新能源，協助台商企業採用太陽能發電、直接購售電等方式投入能源轉型，並積極開發太陽光電案場以及承包光電EPC工程，目前開發中案場約30MW至40MW。