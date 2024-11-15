輕颱「天兔」來勢洶洶，根據中央氣氣象署預估，15日晚間至16日清晨為影響屏東最顯著的時段，稍早，屏東縣政府宣布，16日除春日鄉士文村停班、停課外，其餘正常上班、正常上課，長周春米強調，已指示各局處嚴陣以待，也呼籲鄉親做好防颱準備，減少不必要的外出以維護自身安全。

周春米指出，颱風「天兔」目前降為輕颱有減弱趨勢，但面對極端氣候挑戰，防颱整備仍不能輕忽，尤其恆春半島更是首當其衝，預估15日午後至16日晨間影響屏東最為劇烈，呼籲民眾勿前往海邊、溪流、山區等危險區域，並備妥防災物資做好防颱準備，縣府團隊也會持續監控颱風動態。

周春米說，依據目前颱風路徑及模式資料表示，風雨在15日午後漸增，並持續到16日清晨，預測平地、沿海有大雨等級降雨，另恆春地區（滿州、牡丹、恆春、車城、獅子）及山區影響最劇，將有可能出現豪雨及10級強陣風；另強降雨時段適逢潮汐大潮，沿海低窪地區嚴防淹水，恆春半島和沿海鄉鎮則有長浪出現，海上交通請特別留意。