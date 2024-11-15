天兔颱風來襲！高雄宣布 16日正常上班上課 18:542024/11/15 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市16日正常上班、正常上課。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天兔颱風來襲，高雄市府表示，根據中央氣象署資訊，明（16）日高雄市雨量及風力預測，均未達停班課標準，宣布高雄市明日正常上班、正常上課。 天兔走了、冷空氣來了！ 下周雨區曝、低溫探1字頭 高雄高球場突停業！市府：違規使用農藥嚴重改建大公園 天兔死在台灣上空！東北季風接力 大雨連炸7天 #天兔 #高雄 #停班課 【豪華露營一卡皮箱就來去 】 10大免裝備營地野奢啟程 也許您會感興趣 推薦閱讀 鈺洲啟航擱淺遇天兔颱風攪局 抽油作業再延後！ 16:002024/11/16 社會 天兔環流！5縣市豪大雨特報！台南、高雄淹水警戒 04:082024/11/16 生活 天兔最後餘威！南部暴雨台南淹水了 當地居民嚇醒：天空正在開趴 04:382024/11/16 生活 天兔帶豪雨！台東美和堤防潰堤50公尺 農田岌岌可危 14:532024/11/16 生活 高雄婦人深夜搭渡輪突落海！民眾目睹救人 送醫搶救仍不治 08:422024/11/16 社會 天兔在門口灌大豪雨 明起換北部紫爆 低溫探1字頭 07:312024/11/16 生活 萬宜轉強颱！直衝南海 下星期影響台灣 09:492024/11/16 生活 酒後失態！男子深夜咆哮引警到場 爆發推擠遭壓制 10:422024/11/17 社會 高雄鼓山透天厝火警救出1男1女 緊鄰輕軌一度改公車接駁 13:192024/11/16 社會 天兔颱風快滅了 台鐵南迴線復駛時間出爐 09:572024/11/16 生活 天兔要完...風速剩2公尺降級！登陸前恐先解除颱風警報 萬宜開眼了 00:272024/11/16 生活 「天兔」緩步 林欽榮視察水情中心及滯洪池防汛整備 12:532024/11/16 生活 昔被看衰「命不久矣」 萬宜將升強颱 對台影響曝 07:272024/11/16 生活 高嘉瑜傳將接任欣欣百貨董座？沈富雄爆玄機 11:002024/11/16 政治 天兔持續減弱！劉世芳提醒：勿趁假日去觀浪 11:482024/11/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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