穿很緊就想色色？有女網友在網上分享，由於自己穿內衣都以舒服為主，豈料，她某次到專櫃買了屬於自己的內衣後，不僅讓胸前的視覺效果爆增，還因為束縛感，讓她每次穿就想要DIY，對於這樣奇怪的感覺，也上網求問其他女網友有無相同經驗；對此，女網友表示「笑死，太色了吧」、「會不會是刺激到奶頭的關係」、「我也都穿很緊的內衣就想色色」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到由於從來沒去過專櫃買過內衣，也不清楚要如何挑尺寸，或是以正確的方式穿內衣，因此，她都是買36C罩杯的內衣，以穿起來舒服為主。

在一次偶然的機會下，她去專櫃挑選內衣，經櫃姐替她量尺寸後，拿了32C罩杯的內衣後，她試穿完且購買後，才發現原來自己的胸部可以經由內衣變得「集中又堅挺」，讓她看了之後整個視覺效果超棒。

然而，她每次穿上這類內衣後，因很緊並有束縛感，讓她看謎片的頻率增加，且每次穿就想要DIY，對於這樣奇怪的感覺，不禁詢問網友有無相同的經驗。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「笑死，太色了吧」、「會不會是刺激到奶頭的關係」、「哈哈哈覺得自己胸型變得很美很色？」、「很美的話自然就會想要自慰，這是正常的」、「我也都穿很緊的內衣就想色色」、「穿絲襪的我也有一樣的感覺」、「覺得自己很美就會想要愛自己」、「妳不奇怪，我也會，開始想像各種劇情」、「我也會欸..有時候在想是不是自己太色，怎麼看到自己的奶很大就想要了」。