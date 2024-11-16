美國總統當選人川普積極布局內閣人事之際，也準備把競選政見付諸實行。消息人士透露，川普將在明年1月宣誓就任的第一天，立刻大規模驅逐非法移民。但業界人士與專家都警告，一旦川普將數百萬的非法移民驅逐出境，美國農業恐成最大苦主。

美國農業部門已因勞動力短缺而苦苦掙扎。愛荷華州最大農場合作社Landus執行長Matt Carstens表示，農業部門仍然是人力密集型產業，「農業確實需要勞動力，而且必須來自各地」。

川普大舉驅逐非法移民造成的衝擊在加州等地區可能特別嚴重，該州盛產水果、堅果與蔬菜等特殊經濟作物。然而以種植穀物和大豆為主的美國中西部地區也可能面臨風險。

美國農業部表示，近半數的農場雇工都沒有合法的移民身分。在美國工作的非法勞工比例從1989年至1991年的14%上升到近年的40%左右。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）近日也在《紐約時報》發表評論指出，移民目前大約占美國農業勞動力的4分之3，而這些農工約有半數是無證移民。

克魯曼直言，如果美國民眾已對現在的食品雜貨價格太高而感到不滿，恐怕日後更有得瞧，因為一旦川普把遣返移民的目標對準一大部分的農業勞動力，狀況只會更糟。

加上美國食品加工業也嚴重依賴移民勞動力，肉品包裝工人中估計有30%至50%是無證移民。如果這些移工遭到遣返，不僅人力缺口難以補足，只怕工資也要大幅提高，而相關增加的成本，可能只好轉嫁給消費者。