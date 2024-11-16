50歲本土劇演員林佑星過去演出過《金色摩天輪》、《甘味人生》、《天之驕女》，2019年他梅開二度娶小他18歲嫩妻小妏，兩人婚後生下2女，加上他與前妻所生的大兒子，共有3個小孩。昨(15日)晚間他曬照自曝遇到「恐怖情人」，原來是小女兒阿朵特別黏他，見他拍完戲下班就跟緊緊，連洗澡都不肯離開他，讓他大嘆沒遇過這麼窒息的愛。

林佑星昨在臉書發文，寫下：「活了半輩子，沒有被這麼窒息的愛過...」，並分享：「我昨天趕最後一班北上高鐵回家，到家剛好遇到哭醒的阿朵，從四目相交、確認過眼神之後，她眼球就吸在我身上、不放過，沒打算放過（我）」，還要求林佑星「洗澡不能關門」，因此有了這張他在淋浴的半裸照，小女兒則在浴室坐著看他洗澡。

林佑星自曝遇「恐怖情人」盯他洗澡。（圖／翻攝自林佑星臉書）

林佑星發文。（圖／翻攝自林佑星臉書）

見此，好友劉至翰說：「太幸福了，這樣很快第四個要來了」，林佑星無奈回：「肩膀重」。其他網友說：「離不開爸爸，這個視角讓朵妹安心，那條浴巾擋的剛剛好」、「阿朵太可愛了吧⋯⋯這麼想爸爸」、「從小開始健康教育(？」、「洗得好有壓力啊，有洗乾淨嗎？佑星哥」，他親自回應：「我都懷疑確定有這麼愛欸？」、「隨便了啦」。

林佑星與老婆小妏及3個小孩，家庭生活幸福。（圖／翻攝自林佑星臉書）

林佑星2005年因演出《金色摩天輪》和林韋君交往，後來他上談話節目分享和林韋君交往秘辛，自曝曾一早醒來發現手指甲和腳指甲都被女方塗上指甲油，好友楊少文則補充說：「她有幫他紮『那個』麻花辮」，暗指私處，但事後當事人及經紀人都否認。2013年林佑星和小19歲張晏菻結婚，兩人育有1子，但婚姻只維持3年，兒子交由男方扶養；2019年林佑星再婚、娶了小他18歲的小妏。女方曾在節目上被問為何會嫁林佑星？她坦言喜歡大叔，兩人因工作關係越走越近，再加上自己的願望是28歲前結婚生子，便答應結婚。

林佑星常帶小孩出席公開活動。（圖／中時資料照）