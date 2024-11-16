大陸女星辛芷蕾近年以《如懿傳》的嘉貴妃、《繁花》的李李爆紅，日前則忙著和趙麗穎宣傳新片《喬妍的心事》。不過微博近日流傳一段影片，是辛芷蕾給粉絲簽名、寫下「早生貴女」，遭網友酸她亂改詞、自作聰明。眼看網友討論得激烈，讓這位粉絲急得跳出來還原真相。

影片中，正在趕場的辛芷蕾停下腳步，親切地替粉絲簽名，應對方的要求寫下「早生貴女」，她也和粉絲閒聊，驚訝對方外表看起來年紀小，竟然已經是人妻。未料，網友紛紛攻擊辛芷蕾寫的「早生貴女」，酸她亂改詞、自作聰明，甚至挑起胎兒的性別問題，認為「早生貴子」只是單純祝福夫妻早日懷孕，無需特別寫性別。

野生辛芷蕾親民和粉絲互動，應對方要求寫下「早生貴女」。（圖／微博）

微博甚至還有關鍵詞：「#辛芷蕾給懷孕的粉絲簽早生貴女#」引發討論，眼看網路抨擊愈來愈激烈，讓這位粉絲急忙跳出來還原真相。她表示影片是去年拍的，當時其實沒有懷孕，只是單純自己和家人想生女兒，才主動請辛芷蕾寫「早生貴女」，心疼辛芷蕾親民之舉被惡意解讀。

粉絲發文還原真相。（圖／小棍棍棍棍棍兒微博）

粉絲還呼籲：「大家別誤會了，她（辛芷蕾）真的很好很好很好！」表示自己現在是懷孕的準媽媽一枚，她強調，不管生男生、女生，全家都一樣會好好愛寶寶，最後還呼籲酸民積口德，「詛咒我肚子裡孩子的，大可不必」。