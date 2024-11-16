日本奇幻史詩電影《八犬傳》，集結跨世代黃金卡司：由役所廣司、內野聖陽、土屋太鳳等人共演，甫於日本上映首週，即創下破億日幣票房佳績。上映頭三日蟬聯冠軍時，役所廣司開玩笑說：「沒演過太多票房第一的作品，因此很感動，請求觀眾協助繼續支持，免得這三天後變成『票房災難』！」

這次《八犬傳》在製作上同時借鑑了18世紀作家曲亭馬琴原著《南總里見八犬傳》，以及19世紀山田風太郎改編小說《八犬傳》。電影在「虛構」部分描繪八名年輕的劍士，為了打破里見家族的詛咒而被命運吸引，而「真實」部分則描繪曲亭馬琴（役所廣司飾）以及浮世繪畫家好友葛飾北齋（內野聖陽飾），縱橫28年小說創作始末的動人故事；磯村勇斗則扮演曲亭馬琴瘦弱的兒子；當提到為角色所作出的犧牲，磯村勇斗苦笑著說：「為減重在片場我們幾乎不討論食物，而當殺青的那一刻我只想吃拉麵，美味的拉麵！」

曾利文彥以其卓越的視覺特效和動畫導演背景聞名。早年曾參與《鐵達尼號》特效工作，並憑藉《乒乓》獲日本電影學院獎最佳導演等殊榮。此次《八犬傳》的改編，他運用過往精湛動畫技術打造震撼特效以及仿真歷史場景，再現日本古代傳奇風華。而憶起《八犬傳》的創作動機，曾利文彥興奮地表示：「我從小就為《八犬傳》的世界所著迷，當我偶然間讀到山田風太郎的改編小說時，這個想法浮出了水面——一個『真實』與『虛幻』交錯的世界線！」

《八犬傳》影人見面場將搶先於12月7日盛大舉辦，與導演曾利文彥及演員磯村勇斗一同走進《八犬傳》的世界見證歷史磅礡。