高雄市一名在國中從事園藝工作的男子阿德（化名），認國中少女小美（化名）跟小瑛（化名）為乾女兒，竟假藉「卡到陰需驅邪化解」之名，對2人性侵，過程荒唐且令人髮指。高雄地方法院近日審理後認定阿德犯罪事實明確，判處其強制性交罪2罪，各3年8月，應執行有期徒刑4年10月。可上訴。

根據判決書內容，阿德於民國111年下半年至112年間在高雄市某國中從事園藝工作，藉此認識了小美跟小瑛，兩人分別為在校學生。謝男利用迷信說詞，以「畫符驅邪」為由將兩人分別帶至其住處內實施性侵。

3月31日早晨9時許，阿德邀請小美與小瑛至其住處，並要求小瑛在2樓的神明廳等候，聲稱小美需先進行「驅邪」儀式。他將小美帶至房間內，假借作法之名，脫下她的衣物後強行觸摸其胸部及陰部，甚至以手指插入其陰道，完全無視小美的反抗與哭喊聲。

隔日，謝男如法炮製，將小瑛帶至同一房間內，以類似手法性侵。事後，阿德既向小瑛表示「我那天作法也是為保護你」、「這是正宗除邪法」、「不要亂想爸爸愛你的」等語，小瑛向小美傾訴遭遇，兩人確認彼此都成為阿德的受害者。

法院審理過程中，阿德否認一切犯罪事實，辯稱「敬神之禮」僅對兩人「畫符」並無不法行為。其辯護律師則指出受害少女的供述存有矛盾，請求宣判無罪。

然而，根據小美與小瑛的證詞，以及兩人在通訊軟體中的對話紀錄，阿德犯罪手段與過程被清晰還原。對話內容中提及「畫符」、「正反都有」、「用進去裡面」等關鍵字，與兩名被害者的證述一致。再加上阿德於警詢時坦承曾載兩名少女返家進行「驅邪」，法院最終採信受害少女的說法，認定阿德犯行。

法官表示，阿德作為成年人，卻利用未成年少女的信任，施以猥褻及性侵，行徑不齒且影響重大，應予以嚴懲。法院依據兩起強制性交罪，判處3年8月有期徒刑，合併執行4年10月。可上訴。

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