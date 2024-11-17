交通部完成修正「遙控無人機管理規則」並於15日公告，為讓無人機教育與活動向下扎根，無人機學習操作證申請年齡由16歲下修至14歲，同時放寬操作證效期至3年，12月1日起實施。

交通部民航局說明，新修正的遙控無人機管理規則，除將無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，各類操作證效期也自2年放寬為3年，並適度調整規費，同時輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗等。

其中，專業操作證規費由新臺幣250元調整為500元；另依不同重量級別調整「型式檢驗」規費，除農噴活動申請規費維持500元未調整，其他活動申請規費則依空域、是否發布飛航公告作業期間複雜度，修正為分級收費500元至2000元不等。

民航局也增加遙控無人機的飛安監理強度，規定製造者或進口者於公開販售前，須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄，民國114年12月1日起實施。此外，配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，民國116年12月1日起，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。