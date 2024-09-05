「先鋒」構型源自於諾格集團401型無人機（右）概念，再經數位工具修改後成為437型無人機。（取自諾格臉書）

諾格打造有人版本「先鋒」進行驗證，用以蒐集機體飛行參數。 （取自諾格集團網站）

美國諾斯洛普格魯曼集團子公司「縮尺複合體」（Scaled Composites）宣布，437型「先鋒」技術驗證機（Model 437 Vanguard）已於8月29日完成首飛，未來有望加速無人機版本的研發，提供美國「協同戰鬥航空器系統」（CCA）等計畫參考。

437型最早是基於諾格公司401型無人系統概念所打造的無人機，隨後衍生出有人版本的「先鋒」技術驗證機，透過飛行員操作測試，驗證該機應對突發狀況之能力，同時蒐集機體飛行參數，以便未來應用至無人版本，達成開發出「低成本、多用途」飛行器之目標。

「先鋒」技術驗證機由一具普惠535發動機提供動力，用於拓展飛行包絡線，最大航程3000浬（約5556公里），滯空時間約6小時，並具備2000磅（約907公斤）酬載能力；內部武器艙還可容納2枚AIM-120空對空飛彈，展現其作戰潛力。

「縮尺複合體」指出，本次「先鋒」技術驗證機能在短時間內順利升空，歸功於其與諾格合作，運用先進「數位探路者」（Digital Pathfinder）工程技術和工具，加上先前研發B-21「突襲者」轟炸機的經驗，透過數位模型模擬與檢驗「先鋒」技術驗證機的設計、空氣動力等特性，甚至機體部件的材料和組裝、製造流程等，藉此省去多次地面測試，大幅減少往返測試和變更設計的過程和時間，進而提高效率並降低成本。

美國《空軍與太空軍雜誌》指出，諾格2021年首度提出437型無人機概念，當時被認為是「忠誠僚機」－後稱「協同戰鬥航空器系統」（CCA）計畫的潛在選項，儘管本次試飛並未提及CCA，但其測試結果將可供美軍相關計畫參考。