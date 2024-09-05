中國大陸的社交平台上流傳的一段影片，是一架飛翼造型的無人機試飛，起了國防分析家和軍事愛好者的注意。據瞭解，它應該是在2022年珠海航展曾經展示的CS-5000T「雲影」無人機。

軍事網站Army Recognition報導，有關「雲影」CS-5000T的資料很少，因為目前尚未發布官方確認資訊或技術規格，這給人們留下了許多猜測的空間。但可以確定的是，它證明了中國大陸持續研發低雷達反射的匿蹤飛行器，並且對標的是美國的先進技術。

2022年珠海航展出現的雲影無人機。(圖/微博)

眾所周知，飛翼設計以其空氣動力效率和隱身特性而聞名，由於它的機身與機翼沒有分界，這使得飛翼的升阻比相當優良，增加了飛行航程。同時，無垂尾的設計，使得它的雷達反射面相當小，因此多數的匿蹤飛機都會採用飛翼設計，比如美國空軍的B-2、B-21，以及俄羅斯的S-70「獵人-B」（S-70 Okhotnik B）無人機。

Stealth Flying Wing UAV

多年以來，一直有傳聞聲稱，大陸正在研發替代轟6的下一代戰略轟炸機，代號是轟20，採用的就是飛翼設計。雖然外界仍無法得知轟20的進度，或許「雲影」無人機的試飛，就是轟20前期技術的舖墊。