外貿協會繼2022推廣台灣電動車產業韌性供應鏈而首度赴美國波士頓舉辦台灣形象展之後，貿協董事長黃志芳28日宣布，這一波帶頭強攻全球無人機產業非紅供應鏈，除了接連在10月參展AIoT展、明年9月首辦台灣國際無人機暨無人載具展，還將赴美國舉辦台灣形象展，帶頭接軌國際市場。

黃志芳強調，響應賴政府五大信賴產業，為抓住全球對無人機非紅色供應鏈的需求，2025年9月在台北國際航太暨國防工業展期間，將首度舉辦台灣國際無人機暨無人載具展，協助台灣無人機產業拓展國際市場提升國際能見度。

他指出，2022年全球無人機產值達306億美元，估計2030年可達到558億美元，約合台幣1.6兆元，產值龐大，而根據賴總統五大信賴產業，無人機產業目標要到2030年達到400億元產值，由於無人機產業涉及國防軍工領域較為敏感，全球民主陣營對「非紅供應鏈」需求迫切，相對也成為台灣無人機產業最佳契機。

台灣無人機產業指標雷虎科技技術長楊富森指出，台灣無人機產業供應鏈有大咖大立光、台積電、輝達等，但在高階精密的「雲台相機」、「通訊模組」仍處瓶頸，呼籲政府帶頭發展突破瓶頸，讓台灣無人機產業「大躍進」。

台灣希望創新執行長李志清則表示，中國大疆DJI在國家支持下擁有幾個重要技術，包括光學、航太人才與通訊模組加密等資源，台灣也有像大立光鏡頭、完備的資通訊產業，只是在無人機領域過於零碎，而要政府統合把人力、物力做整合，才能產出好東西，他直言技術門檻可能不是那麼高，但是整合門檻是蠻高的。

今年AIoT Taiwan展攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，設置「Drone Taiwan Pavilion壯臺灣無人機專區」，吸引國內指標性無人機廠商雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、臺灣希望創新等共25家參展；而明年2025年台北國際航太暨國防工業展期間，新增辦理台灣國際無人機暨無人載具展（簡稱無人機展），預計徵集70家業者。