全球商用無人機市場主要由中國大疆創新（DJI）」壟斷，台灣雖具高階晶片製造、AI技術及精密製造實力，仍無法與之競爭。不過外貿協會與本土無人機業者都直指，在美中等陣營對峙下，「非紅供應鏈」需求是台灣無人機前所未有機遇。問題在國內有「雲台相機」與「通訊模組」兩大核心零件無法國產自主，這需要政府扶植新公司做整合應用，只要成功，就有機會搶下多數民主國家陣營訂單。

為了協助業者打入國際市場，外貿協會今(28)舉辦無人機展媒體交流見面會，董事長黃志芳表示，俄烏戰爭後，軍用無人機需求增加，根據國際機構評估， 2030年全球產值將成長至558億美元，相當16兆新台幣。

但他也坦言，國內雷虎科技雖是台灣此產業先驅，跟大疆差不多，但對岸有種種國家加持，無法相比，另外就是台灣市場太小。不過我們優勢在擁有最強資通訊產業，可做無人機關鍵零組件。

另外一個最大優勢，黃志芳點出，隨著全球無人機需求日增，美國和歐盟等國對無人機供應鏈提出「非紅供應鏈產品」要求，這讓台灣的無人機產業迎來前所未有的發展機遇。

雷虎楊執行長楊富森亦強調此點重要性，大疆的無人機會把影像資訊等傳回伺服器，有國安疑慮，這讓民主國家警惕。所以台灣的無人機即使較貴，也有很多國家要買。

可即使如此，不代表國內製造成本不需要降下來。楊富森進一步說明，國內無人機產業其實零組件都很齊全，也擅長成本控制，可卻有最關鍵兩大核心零組件無法自主，分別是「雲台相機」與「通訊模組」。

這兩大核心零組件，國內廠商不願做，楊富森表示，一是因為還沒有量，其次是地緣政治關係，如供應軍用會影響中國市場。

因為沒有國產供應，所以就會貴。楊強調，國內發展主要是2公斤以上的無人機，但是商用領域未來機會是1公斤以下的，這涉及小晶片開發，一般業者沒辦法負擔。大疆營運是有政府支持，即使晶片開發上億元都無問題。目前國內業者只能買大顆的晶片，且向歐洲買，一顆還要上百萬，相對如果陸製，只要3、4萬元，差別甚大。

對台灣發展劣勢，台灣希望創新執行長李清志亦直指，中國過去有四大航天集團，有產業有人才產出。台灣雖有很好資通訊，也有大立光的鏡頭，但都太零碎，缺乏足夠大企業去整合產出。他強調，這些技術難度其實不是那麼高，難的是整合。

因此楊富森呼籲，政府應可以協助輔導關鍵零組件開發。只要扶植發展出一家公司出來，做整合開發應用後，不管是空中、陸上、海上的無人載具就都可以應用。且一旦兩大核心零件我們可以自主，台灣能進一步發展小型無人機，可在大陸紅色陣營外，搶到多數民主國家陣營中的市場。