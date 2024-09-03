台灣桌球女將田曉雯，今晚在巴黎帕運WS10級個人4強賽挑戰5屆6金帕奧金牌得主、波蘭名將帕蒂卡，田曉雯全場拚勁十足，連丟2局的情況下硬是追平，甚至在決勝局取得領先優勢，可惜最終鏖戰了43分鐘，2比3飲恨落敗，無緣闖進金牌戰。

田曉雯是2020年東京帕運個人賽銅牌，今年巴黎帕運已和隊友林姿妤聯手奪得WD10級銀牌。個人賽首戰直落三輕取奈及利亞選手、8強賽3比2險勝澳洲選手。

波蘭35歲好手帕蒂卡，2000年雪梨帕運以11歲之齡參賽，創下帕運有史以來最年輕參賽紀錄。2004雅典、2008北京、2012倫敦與2016里約更是寫下4連霸紀錄，並且在2016里約以及2020東京摘下團體賽雙金，這次是她連續7屆參賽，可說是帕運女桌有史以來最厲害的選手之一。

此役，兩人實力有段差距，田曉雯一路挨打，不曾領先過，6比11、5比11丟掉前兩局，第三局，田曉雯不但突破帕蒂卡的防線，更是以11比8搶下勝利。

第四局，打出氣勢的田曉雯，掌控場上節奏，最多領先3分，可惜沒能把握住，反倒是經驗豐富的帕蒂卡9比8逆轉超前，逼得田曉雯緊急喊出暫停，挽救2個賽末點，而且拿到12比11、13比12局末點，靠著幸運擦網球14比12追平局數。

決勝局，田曉雯4比2領先，帕蒂卡連得3分超前，隨後雙方你來我往激戰至6比6平手，帕蒂卡在暫停過後保住發球連拿2分，田曉雯不甘示弱逼平，可惜無法突破帕蒂卡的發球，8比11飲恨惜敗。