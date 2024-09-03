戴資穎秀出最新悠遊卡的實體照片。（圖／戴資穎臉書）

巴黎奧運是幾位中華隊運動健兒挑戰奧運舞台的「最後一舞」，選手們也留下一次次令人感動的體育競技精神和出神入化的技巧，悠遊卡公司推出羽球女單寶島一姐和戴資穎、完成奧運金牌連霸的「黃金男雙」李洋／王齊麟的「奧運悠遊卡」，並在台北羽球公開賽比賽期間，從9月3日到8日重開預購。

悠遊卡公司表示，奧運場上，令人驕傲又心疼的戴資穎，膝上包著護膝、神情一樣堅定自信，這款「戴資穎堅持到底悠遊卡」以小戴巴黎奧運期間以黃色球衣出賽的照片，讓球迷珍藏小戴奧運賽事的身影，卡面上也有戴資穎的印刷簽名。

至於本季也要從選手身份退役的李洋，在巴黎奧運和搭檔王齊麟寫下奧運羽球男雙金牌連霸新猷，台北賽預計是兩人合體最後一站賽事，也是球迷必看的重點賽事，「麟洋金牌連霸悠遊卡」以兩人打出精采好球後激情慶祝的表情，讓球迷重溫巴黎奧運爭金過程的回憶。

「戴資穎堅持到底悠遊卡」和「麟洋金牌連霸悠遊卡」曾在今年8月14日到18日限時預購，不過許多球迷向隅，悠遊卡公司於台北羽球公開賽期間，從9月3日上午11點到9月8日晚間11點59分重開預購，1張售價420元，可透過博客來、誠品線上、蝦皮等通路預購。