我國羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在2024巴黎奧運摘金，完成二連霸，有「被政治耽誤的藝術家」之稱的桃園市副市長蘇俊賓，當時親筆畫下李洋跳殺、王齊麟守備的賽場英姿插畫。蘇俊賓昨曬出與李洋的合照，「親手把這幅畫親手交到李洋手上，感覺好神奇」。
蘇俊賓本月5日在臉書發文，感慨麟洋配在巴黎奧運摘金，「此刻，我真希望我是在巴黎奧運頒獎典禮，大聲唱出國旗歌的一員！我一定是邊哭邊唱吧！」蘇俊賓說，白色的球網邊條，在他眼中彷彿自帶旋律，他除繪出李洋、王齊麟跳殺、守備的英姿，更把國旗歌歌詞寫在球網邊條上，「就這麼留下難忘的國旗歌吧！」記錄大家一起哭、一起笑，唱著國旗歌，凝聚在一起的時刻。
而在時隔三周之後，蘇俊賓昨（27日）在臉書發文，曬出與李洋的合照，「親手把這幅畫親手交到李洋手上，感覺好神奇」，他也稱讚李洋除了是奧運會場的國民英雄，實際互動過之後會發現，其實李洋非常有理想性，對我們的教學環境和體育環境很有想法。
蘇俊賓也鼓勵，希望李洋在運動員之後，人生的下一個階段，能夠持續發光發熱！
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