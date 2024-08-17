王齊麟(左起)、牧德科技總經理陳復生與李洋。(牧德科技提供)

第九屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館登場，身為牧德盃代言人的李洋，也在結束出國度假後，首度返台跟王齊麟合體現身，李洋說：「感謝牧德科技拋磚引玉，幫助運動產業越做越大，今天我不僅開球、下場打球、簽名會，更會化身特派員，隨時出現在大家身邊捕捉身影。」

牧德科技總經理陳復生表示，牧德盃今年邁入第九屆，今年參賽公司企業總市值創下賽史新高的34.7兆台幣，約占台股總市值4成，「除了總共53隊參加，輝達、高通、中華電信更是首度報名參加，專業組也集結中租、土銀、合庫與亞柏四大職業球團參賽。」

其中最受矚目的出賽組合，當屬王齊麟將跟新男雙搭檔邱相榤首度搭檔出賽，兩人明天也將飛往日本參賽，王齊麟說：「我很久沒在國內打球了，還要第一次跟新搭檔邱相榤出場，希望等一下李洋不要站在後面偷笑。我想跟搭檔之間溝通很重要，要一起面對解決問題。」

李洋先前從巴黎返台就馬上跟女友出國度假，直到昨天才回台灣，讓他錯過昨天所有英雄活動與遊行，「這是我人生第一次出國沒帶球拍，很遺憾昨天沒法參加，卻感謝父親幫我出席總統府活動，今天的焦點還是放在牧德盃。」一旁的王齊麟連忙虧他，「感覺很久沒見，怎麼李洋變壯了？」

至於先前李洋說出想要參選中華羽協理事長，李洋也重申自己立場，「我想畢竟中華羽協是能夠推廣羽球的最佳單位，我的目的還是想幫國內羽球規劃未來，努力當個推廣羽球的角色。」