打下奧運史無前例羽球男雙二連霸的李洋21日受邀來到府城為統一獅開球，球團特別準備特別準備超大號黃金球拍，以羽球拍揮擊棒球，李洋說：「我覺得很有趣，雖然可能沒辦法很準確將球送到本壘板前，但我覺得讓羽球結合棒球，這樣趣味的開球方式很棒。」

賽前李洋乘坐汽車繞場拋送個人親筆簽名球，球迷紛紛大喊「李洋加油」，李洋也展現親和力，主動和球迷揮手打招呼。不只球迷熱情，洋投布雷克與古林睿煬更是在球場鑽石席前逗趣玩起羽球，表達對李洋來到台南球場的熱烈歡迎，李洋也有趣地借用布雷克的羽球拍發送簽名球給鑽石席的球迷。

今天獅隊舉行「金門酒廠主題日」，金門酒廠董事長吳昆璋藉此機會贈送16年紀念酒，李洋說：「這支酒對我而言非常有意義，是我們首次拿下冠軍，那年是我打球第16年，羽毛球上也有16根羽毛，所以它對我來講真的有很重要的意義，我自己也有蒐集很多支。」

這次與王齊麟一起在巴黎完成男雙二連霸，奧運「最後一舞」完美落幕的李洋也持續關注昔日搭檔的賽事，祝福王齊麟與新搭檔邱相榤能收獲好成績，一同為台灣羽球付出心力，還喊話希望王齊麟能再度回到他身旁一起開球。

在巴黎奧運打下羽球男雙金牌的李洋（左）與統一獅投手古林睿煬相見歡。（統一獅提供）

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