台北市長蔣萬安日前宣布，將奧運羽球金牌選手王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設立別名「麟洋路」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天（19日）再批，蹭熱度剛好就好，過頭就實在矯情了，這些威權的遺毒都應當翻頁、不要再複製。

對於蔣萬安要設立「麟洋路」，吳思瑤表示，台灣現在已經進入民主時代，公民由下而上，若有任何想要提出創新的做法，我們都會尊重；對路名更改，市府確實有此程序，但這件事非常清楚的是，「蹭熱度剛好就好，過頭就實在矯情了。」

吳思瑤批評，蔣萬安自己清楚拋出做某路名的別名「麟洋路」，這是由上而下的拋出，市府現在就滿辛苦的，他們要找出相關規則，例如要找5分之1公民提案、市府要組跨局處審議會，還要有2分之1當地民眾連署等，因為市長的一句話就要啟動這些程序。

吳思瑤說，如果說這是由下而上公民自主自發的做為，大家樂見其成，但是蔣萬安顯然就是政治操作的思維，過去到現在，國民黨統治台灣時期，為了統治需求大量用路名設置達到政治目的，但是在講究轉型正義的今日台灣，「這些威權的遺毒都應當翻頁、不要再複製。」

吳思瑤舉例，立法院附近的林森南北路，當時就是蔣介石為了嘉勉接任他擔任國府主席的林森，以其名命名，或士林區雨農路以特務頭子的別號命名。所以除統治需求外，國民黨人也習慣用恩寵式的政治哲學，從路名下手。

吳思瑤表示，這些作為都是上個世代的事，蔣萬安拋出這樣的議題，很清楚有他想要攏絡年輕、運動族群這樣的政治目的。

另外，她提及，李洋也回應「我們只是剛好在對的時間、對的地點取得好成績，麟洋兩字不能代表台灣羽球的全部，如果沒有前輩為台灣努力，為羽球打下堅實的基礎，也不會有今天的我們」，所以李洋對於要用路名給光榮的做為，他說這是榮耀，但是也過譽了。

吳思瑤指出，我們看到運動員的謙遜，也很可惜看到政客的矯情，若這件事要啟動就照程序，但是這背後的政治意圖真的是過當了。