日本自民黨青年局局長鈴木貴子（前排左二）21日率團拜訪北市府，與台北青年分享公共事務經驗，就日本社會、政治、性別意識、青年發展等面向分享見解。市長蔣萬安（前排右二）到場致意並合影。（王英豪攝）

日本自民黨青年局局長鈴木貴子（左）21日率團拜訪北市府，與台北青年分享公共事務經驗，就日本社會、政治、性別意識、青年發展等面向分享見解。市長蔣萬安（右）到場致意。（王英豪攝）

日本自民黨青年局海外研修團於19日抵達台灣，啟動為期5天的訪台行程。20日除了晉見總統賴清德、副總統蕭美琴外，也拜訪國民黨中央以及台北市政府。研修團在21日上午由局長、眾議員鈴木貴子率團參訪台北市政府，鈴木貴子也在與青年分享時，建議「在20歲之前，體驗一場刻骨銘心的失戀。」

日本自民黨青年局局長鈴木貴子21日與多位日本國會及地方議員蒞臨台北市政府，由市長蔣萬安、青年局局長殷瑋及研考會主委俞振華親自接待。蔣萬安表示，本次代表團中，許多成員都是台北市的老朋友。他指出，今年五月台北市政府在東京參訪時，曾向鈴木局長介紹即將成立的青年局；如今青年局已成立滿三個月，正努力推動青年相關政策與國際交流。

蔣萬安也希望，這次活動能成為兩地青年局深入合作的重要里程碑，並引用《航海王》主角魯夫的經典台詞「我們是夥伴啊！」（俺たちは仲間だ），形容台北市與日本之間的友好關係。

青年局長殷瑋也用日文向現場貴賓致意，他表示，日本自民黨青年局歷史悠久，有許多值得台北市青年局學習和效仿的地方。他指出，青年局將以「四個認識」──認識職場、認識社會、認識世界、認識自己，來持續陪伴年輕人成長。他特別感謝自民黨青年局對本次活動的支持，並希望透過此次交流，加深台日兩地年輕人的互動與理解。

鈴木貴子局長致詞時表示，她很高興看到這麼多青年朋友，尤其是許多女性參加此次交流活動。她強調，政治家不是去定義幸福，而是幫助大家追求幸福。她表示，政治人物經常面臨各種挑戰和艱難的選擇，但她認為蔣市長是一位能充分傳達訊息、表達意見且具有魅力的市長。她期待自民黨青年局未來能與蔣市長和殷局長一起努力，共同創造更多關於青年人的未來。

鈴木局長給年輕人的建議是「在20歲之前，體驗一場刻骨銘心的失戀！」她認為，在幸福與痛苦中成長，能擴展自己的人生廣度，並學會即使面對無法改變的事物，也能迅速振作。針對青年朋友提問女性政治家在日本的困境，她表示，批評和攻擊是難免的，但因為她的父親也是政治人物，所以她從父親那裡學到了許多應對技巧，抗壓能力也相對較強。

會後，鈴木局長也與現場青年朋友交流，分享了她對青年世代的看法。她認為，青年世代的最大優勢在於不完美，這驅使他們不斷挑戰自我，保持活力。她指出，日本的投票率低、議員年齡偏高，而台灣在這方面表現優秀，值得日本學習。此外，她分享了自己在27歲當選議員、30歲結婚並育有兩個女兒的經歷，強調性別平衡對民主的重要性，並呼籲建立更完善的孕產婦保障制度。