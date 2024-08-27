台北市長蔣萬安27日主席市政會議，會中拍板明年度總預算案，明年度總預算案歲入計2044億元1200萬元，較今年度增加123億元6400萬元，歲出核列2024億元4500萬元，較今年度成長117.33億元，包含補助地方教育發展基金651.54億元、籌辦2025世界壯年運動會10.40億元等，皆是歷年新高，但未舉借債務。

台北市主計處表示，明年度總預算案歲入計2044億元1200萬元，較今年度增加123億元6400萬元，增幅6.44％，主因爲普通統籌分配稅款增加117.13億元，一般性補助款增加12.58億元等。其中，稅課收入、補助及協助收入、財產收入為比重最高來源，占歲入總額75.99％、7.99％、4.74％。

主計處指出，歲出核列2024億元4500萬元，較今年度成長117.33億元，增幅6.15％，包含公教人員調薪3％所需17.71億元，其中教育科學文化支出、經濟發展支出、一般政務含警政支出為比重最高來源，分別占歲出總額38.09％、17.55％、16.28％。

主計處提及，歲出增加主因為補助地方教育發展基金651.54億元，補助大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益（TIF）48.64億元，籌辦2025世界壯年運動會10.40億元等。

根據主計處網站，明年歲入、歲出皆創資料自2010年起登載以來的新高。主計處說明，明年歲入歲出賸餘19.67億元，扣除債務還本92.42億元，淨計尚須融資調度72.75億元，以移用前年度歲計賸餘予以彌平，未舉借債務。