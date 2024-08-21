國外網站近日公布「亞洲最適合步行的城市」調查，在被選入的30個城市中，台北市吊車尾。對此交通局跟觀傳局都予以駁斥強調「不具參考價值」外，台北市長蔣萬安21日受訪時也直言，很多網友點出了這份調查有問題，台北市也持續來改善行人的空間，不管是機退2.0、路線改善，北市今年1-4月相較於全台各縣市，行人死亡人數下降最多，市府會持續加倍努力改善行人環境。

蔣萬安表示，20日該網站公布調查後，交通局跟觀傳局都有很詳盡說明，強調該份調查並不具有參考價值，他看到很多網友也指出這份調查許多的問題。

他強調，最重要的是北市府持續來改善行人的空間，不管是機退2.0、路線改善都持續在進行當中。而交通部最近有一份統計，在今年的1到4月間，全台各縣市行人死亡人數，下降最多就是台北市，是各縣市改善最好的。

蔣萬安直言，北市府不以此自滿，且持續進行交通友善的改善工程，由於今年是台北市交通安全年，不只選定以大學里做為示範區，規畫交通友善試辦區，也得到民眾很大的肯定，現在已經有10個里，都主動提希望能夠參與。

蔣萬安也細數，在天母棒球場外，也有一個非常大的路型改善，一開始大家認為怎麼會有這麼大的變動，但是實際去了解，它確實縮短了行人通行的時間，避免民眾暴露在更高的風險，對車流量的引導也有發揮相當的效果，「我們一步一步來持續改善，我們會加倍努力。」