完成奧運羽球男雙2連霸，最後一次在台灣賽事合體的雙打組合李洋／王齊麟，在台北羽球公開賽不敵今年搭配的新組合楊博涵／劉廣珩，止步16強，賽後王齊麟相當自責，直說自己打很爛。

賽後王齊麟臉上的表情可以看得出來，沒能幫搭檔在台北公開賽有更好的結局很難過，說道：「自己打的很爛、很糟糕，對自己今天表現沒什麼好說的，感謝搭檔李洋包容我的不理想。」一旁的李洋回應：「齊麟是很照顧朋友的的人，他希望台北公開賽給我圓滿結局，因此給自己太大壓力，表現相對較艱辛，不過還是很高興我們在場上溝通，挑戰每一顆球。」

楊博涵、劉廣珩今年開始搭配，對於擊敗奧運金牌組合李洋、王齊麟，楊博涵說：「蠻好的一場球，因為在國際賽我自己從來沒贏過齊麟，大概6、7連敗，現在我跟年輕搭檔能夠在這一次他們奧運奪金完狀態正好也是蠻榮幸的，對新組合和廣珩給予很多信心，我們打到第3局一度被蠻多分追分、逆轉到18比20落後，給廣珩的想法是相信我們能做得到，一分一分追上去，很開心。」

劉廣珩補充：「很榮幸可以跟麟洋配對決到，我在賽前完全沒想過可以贏他們，畢竟我國際賽經驗少，可以遇到兩屆奧運冠軍，希望從他們身上學到經驗、技術，勝敗部分就是我跟帛寒做好自己，遇到亂流時也是學長博涵一直給我鼓勵，加上觀眾幫忙加油才衝過去，很開心拿下勝利。」