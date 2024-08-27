世界羽聯BWF世界巡迴賽本周有超級500系列韓國羽球公開賽，男雙組合王齊麟／邱相榤32強賽21比12、19比21、25比23擊敗地主組合高成炫／申白喆，16強賽對壘同胞李哲輝／楊博軒。

王齊麟巴黎奧運和李洋完成羽球男雙金牌連霸紀錄後，在李洋準備高掛球拍專心教職後，與土地銀行羽球隊學弟邱相榤並肩作戰，上一站日本公開賽是兩人首場國際賽，留下16強成績，本周持續汲取國際賽經驗，首輪就面對世界排名曾高居第3的高成炫／申白喆這對有經驗的組合，「麟榤配」化解對手3個賽末點奪勝，相信也有不錯的收穫。

王齊麟／邱相榤將和李哲輝／楊博軒爭取8強，也代表韓國站男雙8強之一一定有台灣組合，「李楊配」首輪僅用28分鐘以21比13、21比15搞定同胞組合陳子睿／林煜傑。

李哲輝／楊博軒2024賽季曾在德國公開賽摘冠，法國公開賽獲得亞運，亞錦賽也有銅牌收穫，努力提升世界排名，本周世界排名來到第10，創下兩人合拍以來最佳，是韓國公開賽男雙第3種子。