連江縣長王忠銘與奧運羽球男雙金牌王齊麟相見歡，雙方討論未來可能的合作方向，共同為馬祖觀光行銷。（連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘15日趁著返台之際，與巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟相約碰面，王忠銘除代表馬祖鄉親向王齊麟表達祝賀之意，會談中並討論許多有關未來合作的可能性，特別是如何結合金牌選手的國際影響力，行銷馬祖觀光及產業。

王忠銘15日在馬祖酒廠實業股份有限公司董事長陳漢樹陪同下，會見奧運英雄王齊麟，會談中雙方討論未來合作的可能性，特別是結合王齊麟的國際影響力，以巴黎奧運羽球「雙金國手」，聯手馬酒舊金山烈酒大賽「雙金陳高」，共同來為馬祖觀光及產業代言。

王忠銘說，王齊麟與李洋組成的「麟洋配」，在賽場上展現無比的奮鬥精神和堅定毅力，再次為台灣贏得了榮耀，也讓身處離島馬祖的鄉親深感驕傲。

王忠銘希望能藉由金牌選手的知名度與運動精神，透過運動與觀光的結合，打造更多具創意的活動與推廣方案，將馬祖這座絕美的島嶼，推廣到世界各地，讓更多人來探索馬祖的風景文化。