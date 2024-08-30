巴黎帕運登場，中華隊靠著蕭翔文在男子跆拳道K44級58公斤級奪下銅牌，開張此次賽會首面獎牌，頒獎典禮時武打巨星成龍為蕭翔文獻上擁抱，賽後他談到兩人互動，透露成龍詢問他是不是台灣人，還關心訓練多久等等。

蕭翔文去年在亞帕運摘下金牌，此次首度踏上帕運舞台，以第五種子身分參賽，可惜在四強戰不敵頭號種子以色列Asaf Yasur，只能打銅牌戰，最終蕭翔文頂住壓力獲勝。

賽後頒獎典禮時，蕭翔文與貴賓成龍有互動，三立新聞網報導，蕭翔文表示，集合準備頒獎時，成龍就找大家聊天，一開始覺得很不可思議，頒獎時他看到我的衣服寫中華台北，就問我是不是台灣人，還關心練習多久了等話題。

蕭翔文在帕運舞台發光，他所展現的運動家精神更是動人，八強戰對上法國選手時，對方的護齒套多次掉落地面，蕭翔文主動幫對手撿起，甚至協助放回嘴裡，現場觀眾也為兩人獻上掌聲，畫面動容。

成龍此次受邀傳遞為亞帕運傳遞聖火，還受邀為跆拳道賽事擔任賽前開場儀式的嘉賓，手持「三擊棍」為比賽揭開序幕。成龍表示，「希望這個火炬不單單只是代表帕運，同時也代表著世界和平與愛。」