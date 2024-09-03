有這麼一句話：「奧運是英雄誕生的地方，帕運英雄匯集的地方。」2024巴黎帕運也有許多英雄在這個競技舞台努力，8月31日中國大陸帕拉田徑選手邸東東在男子T11級跳遠，以6公尺85衛冕摘金，戴著眼罩跟著指導員的指示起跑、跳躍的影片，讓人為帕運選手不屈不撓的精神動容不已。

邸東東1993年出生在遼寧省遼陽市，6歲罹患嚴重青光眼，後來又在一次意外導致視網膜脫落造成殘疾，從小沒有父母，是爺爺奶奶帶大，儘管失去光明，卻也在體育看到希望。

儘管視力受損，邸東東好動又有爆發力的特性，是練田徑的人才，2013年入選遼寧省殘疾人田徑隊，透過長期艱苦的訓練，終於在國際賽事取得佳績，包括2015年大陸全國殘運男子T11級100公尺和200公尺金牌，延期到2021年舉辦的東京帕運，他在男子T11級跳出金牌，2023杭州亞帕運斬獲男子T11級100公尺金牌跟400公尺金牌，也創下亞洲男子T11級跳遠紀錄。

今年巴黎帕運男子T11級跳遠決賽，邸東東戴著眼罩上場，指導員領著他到起跑點，隨後聽著指導員「來來來」的喊聲邁步奔跑，在指導員喊聲停止時起跳，第1跳6公尺63就暫居領先，之後第3跳更跳出驚天6公尺85，不但打破高懸10年的世界紀錄摘金，也把自己在杭州亞帕運跳出的成績提高20公分。

完成帕運跳遠男子T11級金牌連霸後，邸東東還有T11級400公尺和100公尺兩個項目要挑戰，400公尺預賽57秒70創個人本季最佳，可惜無緣晉級準決賽。