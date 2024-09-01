田曉雯(左)、林姿妤。(體育署提供)

闖進巴黎帕運桌球女子雙打WD20金牌戰的中華第一種子田曉雯／林姿妤，1日凌晨遭遇澳洲第二種子雷麗娜／楊倩全力爭金，可惜田曉雯／林姿妤最後以7比11、6比11、11比3、10比12落敗，只能拿下桌球女雙WD20銀牌，這仍是中華隊本屆巴黎帕運首面銀牌(目前累積1銀1銅)，更是自從2016年里約帕運桌球男團4-5級程銘志／林晏弘奪銀後的中華隊首面帕運銀牌。

田曉雯／林姿妤去年在杭州亞帕運一舉摘銀，到了今年4月桌球女雙排名更來到世界第一，讓她們能在巴黎帕運桌球女雙高居頭號種子，也讓兩人首輪輪空，接著8強戰擊退土耳其組合至少保銅，如今更闖進金牌戰面對第二種子澳洲組合。

澳洲開賽就連下兩分，給了中華隊不小壓力，隨後更落居2比5下風，不過中華隊逐漸回穩，逐漸把比數追上，甚至追成6比6平手，可是澳洲仍率先搶到10比7領先，隨後更因田曉雯回球出界，澳洲11比7率先搶下第一局。

第二局雙方很快進入拉鋸局面，可是澳洲仍然率先突破僵局，在5比5平手之後連下4分，儘管中華隊搶回1分，仍被澳洲幸運敲邊搶到10比6領先，接著田曉雯回球掛網，讓澳洲再以11比6搶下第二局宣告聽牌。

來到第三局，中華隊開局就連拿5分，展現不錯反撲氣勢，隨後更取得9比1絕對領先，儘管澳洲搶回1分，中華隊仍以10比3領先，最後就以11比3收下第三局，總局數仍以1比2落後。

澳洲第四局率先搶到4比2領先，中華隊也連追兩分打平，接著澳洲又拿1分，中華隊趕緊喊暫停，暫停過後馬上連取兩分超前，雙方接著打成9平，可是澳洲先搶到賽末點，幸好中華隊守住了，接著澳洲再次搶到賽末點，更以12比10拿下比賽勝利。