闖進巴黎帕運桌球女子雙打WD20四強、至少保銅的田曉雯／林姿妤，31日續在4強戰遭遇波蘭帕提卡／培克，田／林組合最後以11比7、11比6、11比4直落三贏球，宣告闖進9月1日凌晨2點15分舉行的金牌戰，至少可幫中華隊進帳金或銀牌，對手將是另一場4強賽以3比0擊敗巴西組合的澳洲雷麗娜／楊倩。

第一局一開始雙方陷入膠著，但田曉雯／林姿妤率先突破僵局，一口氣從2比3之後連拿6分，反以8比3大幅領先，也讓她們很快取得10比4領先，最後靠著對方回球掛網，田／林以11比7順利拿下第一局。

田／林第二局很快利用靈活的接發球，取得4比1領先優勢，不過波蘭對手隨即追上，且緊咬比數不放，幸好田／林慢慢回穩，更搶先取得10比6優勢，接著又靠對方回球出界，以11比6拿下第二局宣告聽牌。

田／林第三局開始就連下兩分，逼迫波蘭對手趕緊喊出暫停，可是暫停過後，田／林毫不客氣連拿6分，也讓比數變成8比0，波蘭組合接著雖然連拿4分，田／林卻也回穩連拿兩分，一口氣擁有6個賽末點，田／林也馬上以11比4拿下比賽勝利。