遙控無人機發展迅速，全台註冊無人機已超過4萬架。交通部預告修正「遙控無人機管理規則」，下修操作證申請年齡至14歲、延長證照效期至3年，並調整檢驗與活動申請規費，預計12月起上路。

交通部民航局統計，截至6月底，國內無人機註冊總數達4萬368架，合格人員操作證發出1萬9573張，具執行無人機商業活動資格的法人團體共742個，目前每月由民航局審查及會商地方政府同意的活動案件逾500件。

民航局說明，這次預告修正遙控無人機管理規則，主要將無人機學習操作證申請年齡自16歲下修至14歲，各類操作證效期也自2年放寬至3年，並適度調整規費。

另為增加對遙控無人機的飛安監理強度，修法也明定製造者或進口者應於公開販售前提供資安檢測、商品檢驗、型式檢驗等完整資訊，並強化無人機飛航活動的規範。

針對規費調整，民航局表示，過去檢驗不分重量皆為同價錢的型式檢驗，將改為分公斤數進行收費，修法後將依不同重量級別調整型式檢驗規費；專業操作證規費則由250元調整為500元。

至於民間較關心的活動規費，未來除農噴活動申請規費維持500元未調整，其他活動申請規費依空域、是否發布飛航公告作業期間複雜度，修正為分級收費500元至2000元不等，讓資源合理運用。

這次修法將分三階段實施，民航局提到，第一階段今年12月1日起，優先推動檢驗合格證核發、操作證效期延長、持證年齡下修及證照、測驗、檢驗、活動等各項收費標準調整，並輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗等事宜。

第二階段明年12月1日起，市面販售的遙控無人機須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄；最後階段2027年12月1日起，配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。