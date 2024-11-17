農業部畜牧司攜手農業科技研究院舉辦一場名為「國產羊商機媒合行銷推廣活動」的盛會，特邀名廚方永銘及王清朝共同開發國產羊料理。(艾佳國際提供)

「芝麻一口羊酥」令人印象深刻，這道料理由「海峽會」方永銘廚藝總監創作，外酥內嫩，為傳統羊肉帶來新風味。(陳韻萍攝)

方永銘廚藝總監以粵菜古法醃製羊梅花肉並添加蜂蜜燒烤的「煙燻蜂蜜羊叉燒」，並以鍋巴鋪底增加不同口感，叉燒在甜香中散發出多層次的羊肉美味。(陳韻萍攝)

滷到筷觸即離的「紅燒花膠羊蹄膀」，由開幕不到1年即入選《米其林指南》的「叁酒弍沏」王清朝主廚烹調，養生又美味。(陳韻萍攝)

秋冬氣溫變冷，羊肉因為溫補不上火的特質，成為四季皆宜的食材，尤其在冬季更是餐桌上不可或缺的美味。為了促進國產羊肉與羊乳產業的發展，日前農業部畜牧司攜手農業科技研究院舉辦一場名為「國產羊商機媒合行銷推廣活動」的盛會，吸引了不少畜牧、餐飲與零售業者參與，更邀請到名廚方永銘及王清朝，共同開發多道兼具創意與美味的國產羊肉料理。

根據112年農業統計年報資料顯示，台灣地區羊隻總飼養頭數達11,5974頭，其中肉羊在養頭數為84,192頭，乳羊在養頭數為31,782頭。秋冬是品嘗羊肉的旺季，無論是中式的煎煮炒炸，還是西式的料理方式，國產羊肉都能展現出其獨特的風味。

方永銘主廚曾任職台北W飯店「紫艷」中餐廳及中國頂級私人會所，擁有豐富的廚藝經驗。王清朝主廚則曾在福華飯店台菜餐廳及美國、澳洲和加拿大等地汲取烹飪精華。兩位主廚聯手研發的一系列創新羊肉料理，包括「熟成羊肉溫沙拉佐羊優格」、「芝麻一口羊酥」、「茶馬古道羊腩排」、「煙燻蜂蜜羊叉燒」、「紅燒花膠羊蹄膀」及「薑絲粉蔘羊肉湯」等，不僅適合當作餐廳的菜色，也能滿足家庭日常烹調需求，充分展現國產羊肉的多樣性和市場潛力，為國產羊肉的應用開創了新篇章。

羊肉主題菜式中，「芝麻一口羊酥」令人印象深刻，這道料理由「海峽會」方永銘廚藝總監創作，精選去皮羊五花腩，切塊後醃入特製香料，再裹上芝麻香酥油炸，入口外酥內嫩，為傳統羊肉帶來新風味，展現羊肉的無限可能。另一道也是方永銘廚藝總監創作的「煙燻蜂蜜羊叉燒」，主廚以粵菜古法醃製羊梅花肉並添加蜂蜜燒烤，讓這道叉燒在甜香中散發出多層次的羊肉美味；再以鍋巴鋪底增加不同口感，加上豆腐夾層，最上面置放羊叉燒，整道料理融合了肉香、香料與蜂蜜，呈現截然不同的「豐」味。

滷到筷觸即離的「紅燒花膠羊蹄膀」，由開幕不到1年即入選《米其林指南》的「叁酒弍沏」王清朝主廚烹調，主廚將紅燒羊蹄膀融入港式花膠魚肚，膠原蛋白豐富，入口滑嫩不膩，養生又美味，也讓經典紅燒更添高端價值。

農業部畜牧司表示消費者在選購羊肉時，應認明有屠宰衛生檢查合格的國產羊肉以確保食材的衛生與安全。而在國產羊乳部分，國內乳羊導入現代化的飼養與加工技術，有效提升國產羊奶的品質，並且透過冷鏈保存讓羊乳羶味明顯降低，同時也保留羊乳全整 的營養成分，消費者在選購羊乳時可認明國產羊乳標章，可放心享受安全健康的羊奶。