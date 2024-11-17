網路社群發達，許多分享好康社團也如雨後春筍般成立，包括各大賣場如好市多、全聯與四大超商都各自有數十萬甚至百萬人社團。就有女網友分享，自己在全聯意外找到一款泡麵，吃下去驚為天人，直呼挖到寶，引起討論，還有老饕求刪文「這樣以後很難買」。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文表示，在逛全聯的時候，發現了漢寶的系列泡麵，突然想起網紅蔡阿嘎曾拍過滯銷泡麵時意外挖到寶，稱讚這款泡麵好吃，於是自己也起了好奇心，就買一碗回家試試看。

原PO說吃下去真的意外好吃，豚骨味非常香，湯也很順口，又不會死鹹，頗有日本拉麵味道，麵條比起他牌也比較Q彈，吸附住湯汁，非常入味，從次列入購買清單，直說下次要嘗試海鮮口味。

不少人也紛紛留言：「海鮮的好吃~~湯很鮮甜」、「漢寶真的好吃，但以前更美味，復刻後配方有改，可惜了」、「敝人默默地吃了超過一打，建議刪帖，不然以後我會很難買到」、「這牌真的不錯」、「很好吃，但調味包要自己酌量加，全加我覺得太鹹」；但也有部分網友持相反意見：「我覺得來一客比較好吃還更便宜...」、「吃過一次就沒想再買了」、「個人覺得太鹹了」。