男女結婚後須共同面對生活大小事，一名女子表示，夫妻很常為了小事爭吵，尤其是分擔家事，好奇若有洗碗機，是不是能挽救婚姻危機？貼文引起熱議，網友紛紛搖頭說，若夫妻經常起爭執，有沒有洗碗機根本不重要。

原PO昨（16）日於PTT發問「洗碗機是不是挽救婚姻危機的幫手呢？」夫妻間吵架都是為了生活上雞毛蒜皮的小事，最常見的問題是分擔家事，例如誰該去洗碗，累積在心裡久了，就會想離婚，一天到晚都會遇到。

過去許多網友將洗碗機、烘衣機、掃地機列為「婚姻三寶」，因智慧型家電能分擔家務，以減少夫妻間的衝突，讓感情升溫。

但原PO的貼文底下，不少人搖頭，認為夫妻間常因雞毛蒜皮的事爭吵，有沒有洗碗機根本不重要，且洗碗機只是圖個方便而已，兩人能互相幫助、扶持比較重要，「對方真的要吵架，一台洗碗機也檔不住」、「一堆雞毛蒜皮都會吵了，有沒有洗碗機真的不重要」、「不要想靠機器維持婚姻，完全沒用」。