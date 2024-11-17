喝酒要適量避免失態，高雄一名27歲陳姓子，今（17）日凌晨2點與友人在KTV飲酒狂歡，酒後情緒激動在門口咆哮，讓周邊住戶不堪其擾報警求助，警方到場仍不受控，甚至爆發推擠，最後遭警方壓制管束。

據了解，陳男與友人當時在KTV狂歡後，疑似因酒喝多了情緒激昂，在友人叫計程車準備離去時，仍在門口大聲咆嘯不肯離開，讓一旁有人好聲相勸無法阻止，音量之大驚動警方到場處置。

警方到場後，陳男卻與警方激烈爭吵，甚至掙脫友人控制向前推擠警方，警方見狀大喊「你確定要這樣？」，但陳男持續推擠，只好將陳男壓制在地進行保護管束，過程中有釀陳男頭部輕微受傷，通知救護人員到場包紮後無大礙。

警方說明，雖陳男與警方推擠，但屬於酒後情緒激動，並無激烈攻擊意圖，因此先將其帶回派出所保護管束避免擾鄰，待陳男酒退後，由在所內陪同友人帶離。

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