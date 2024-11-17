新北市農業局輔導田寮洋農民轉作友善耕作，提早翻犁迎接冬候鳥，重視棲地保育，昨（16）日人禾環境倫理發展基金會於田寮洋辦理小旅行，專業講師帶領民眾走進田寮洋認識多樣化環境，沿途也觀察鳥類蹤影，跟著候鳥的腳步探索田寮洋。若對田寮洋生態旅行有興趣，人禾基金會亦提供團體導覽。

位處東北角的田寮洋，獨特地理位置及長期棲地保育，讓許多候鳥飛抵台灣第一個休憩點就是田寮洋，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達361種，是全台鳥類多樣性最高的地點之一。

新北市農業局和瑞芳地區農會輔導當地農友轉作友善耕作，推出友善品牌「信鳥到站」及友善農產品「羽豐米」。為了兼顧生態，鼓勵農友收割後、冬候鳥抵達前提早翻犁維持湛水的環境，形成水鳥喜歡的淺水灘地，高蹺鴴、小環頸鴴、小水鴨、鷺鷥群，都是田寮洋冬季常見訪客，再加上高草叢、埤塘、森林等複合式地型，田寮洋不僅有水鳥，也可以發現許多猛禽、鵐科、鶺鴒科的蹤跡。

本次小旅行在專業講師帶領下走入田寮洋，說明田寮洋地形、土地利用、水圳圳路、鑲嵌地景等，讓民眾認識田寮洋的多樣化環境及當地的農業生產，沿途中也透過望遠鏡、鳴叫聲、鳥類圖鑑及不同的棲地型態等，發現各種鳥類蹤跡，從欣賞鳥的外貌，衍伸至不同鳥類對各種環境的依存關係，也更認識田寮洋的鳥類多樣性。

同時也讓民眾享用羽豐米、新北山藥及甘藷等在地風味餐，讓民眾用嘴巴感受田寮洋之美，下午則是由貢寮在地新創企業「東北樂創」負責人陳光美帶領大家進行農產DIY課程，動手製作山藥甘藷圓、煎餅等，一整天的活動從眼睛飽覽田寮洋風光與候鳥，到下午飽嚐屬於在地的風土美味，讓來訪的民眾在東北角看見了生態與農業生產並存的可行性。人禾基金會保育處長薛博聞表示，民眾賞鳥時，切勿擅自闖入踩踏田埂、避免開車進入田寮洋田區堵塞農路，並遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，並且保持現場秩序、安靜不喧嘩，以免對這些鳥類造成干擾，另外如果錯過這次小旅行，也可洽詢人禾基金會瞭解田寮洋保育歷程及團體導覽。

農業局長諶錫輝提醒，為維護野生動物生態，除呼籲禁止騷擾野生動物，更提醒鳥友注意「野生動物保育法」相關規定，請民眾在賞鳥時，切勿為了拍攝畫面，以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。