11月已經過去一半，命理專欄「十二生肖運勢」分享，生肖屬蛇、牛、鼠和猴的人在這段時間可能遭遇許多不順遂的事情，但只要熬過11月，一切狀況都會逐漸好轉。

▎生肖蛇

屬蛇人目前可能面臨重重困難，感受到前所未有的壓力，不過11月結束後，就能實現華麗蛻變；在職場上，以前積累的知識和人脈將開始發揮巨大作用，原本看似棘手的問題也迎刃而解，只要抓住機遇，就有機會攀登到顛峰，保持自信，堅信自己實力，成功將觸手可及。

▎生肖牛

屬牛人等到11月結束後，就能贏來事業和財富雙豐收；工作方面將得到貴人幫助，只要保持平和的心態，腳踏實地，成功必將到來，且收入將穩步增長，還可能有意外的財富進帳；此外，可以積極尋找新的收入渠道，比如涉足副業或投資理財，財富有望進一步提升。

▎生肖鼠

和其他生肖相比，屬鼠人在11月的運勢較為平順，事業穩步發展，雖然偶爾會有財務損失，支出比較大，但之後的財富吸引力將增強，只要保持穩健的步伐和堅定的毅力，就能在年底獲得豐厚的回報，財源滾滾；此外，屬鼠人在12月的健康狀況好轉，無病無災，心情愉悅。

▎生肖猴

屬猴人之前可能遭遇了連綿不斷的烏雲，周圍總有人會阻礙發展，不過11月結束後就將迎來轉機，尤其在人際關係方面將有顯著改善，能夠認識許多貴人，並藉此取得巨大進步；在職場上能獲得認可，與朋友、同事的關係更加牢固，收入有望提升，在日常生活中也能撿到不少「小便宜」。

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