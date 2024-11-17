憲法法庭今年6月判決，代理教師敘薪應採計職前年資，否則違憲，教育部必須修法。但立法委員葉元之質疑，5個月過去了，目前完全沒有下文，代理教師仍苦苦等待，他批評，「民進黨不是最尊重大法官嗎？」「怎麼大法官做的決議，只要不是政治性的，都慢半拍？」

由於代理教師計入年資，各地方政府預計共增加4到6億元支出，中央卻不願意補助，葉元之表示，這也凸顯了修正財劃法的重要性，適度修訂財劃法，讓地方增加自主財源，絕對是地方之福。

葉元之指出，職前年資計入對代理教師影響很大，因為累積一定年資即可調薪，現在全國校園爆代理教師荒，嚴重影響教學品質，其中一個原因就是代理教師工作缺乏保障，若職前年資儘早計入，對留住代理教師必有幫助。

葉元之說，他質詢時曾請教育部加快速度，但國教署長彭富源回應，預計11月底，教育部才會召集地方政府會商，最快114學年度才可以實施。

葉元之酸，「奇怪，民進黨不是最尊重大法官嗎？怎麼大法官做的決議，只要不是政治性的，都慢半拍？」「政府到底有沒有想讓教育環境更好？對代理老師好一點有這麼困難嗎？」

此外，葉元之表示，根據國教署的統計，代理教師計入年資，全國支出預計增加4到6億，新北市初估增加2億。他希望教育部能補助地方政府這項支出，畢竟地方財源有限，不過，教育部並沒有立刻答應。

葉元之強調，這凸顯了修正財劃法的重要性，因為以新北市來說，地方稅收僅佔總預算48％，剩下的都有賴中央支持，若必要性支出增加，中央又不補助，就使得地方政府財政更加吃緊。適度修訂財劃法，讓地方增加自主財源，絕對是地方之福。