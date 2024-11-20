勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，消息傳出後震撼全國。全國代理暨代課教師產業工會於今日表示，此前在2021年，嘉北國小校長趙季薇霸凌代理教師致死，同樣震驚全台，期間外界不斷聽到政府聲稱「要好好徹底檢討」，但事實證明，承諾不過是空話，制度的缺陷、橫向權力關係的濫用，依舊成為壓迫的溫床，甚至再次奪走了一條生命。

全國代理暨代課教師產業工會分析兩起案件，相同之處在於濫用關係與升遷制度的漏洞、情緒失控與羞辱式領導、案發後的遮掩與包庇，以及將問題推給逝者，對家屬造成二次傷害。

全國代理暨代課教師產業工會認為，這些共通漏洞反映出這不是偶然，也不僅僅是個別事件，而是結構性問題的延續，包含制度上的空白，讓權力得以被濫用；調查與懲處機制的失靈，讓責任者得以逃脫；對受害者權益的漠視，讓悲劇一次次重演。

全國代理暨代課教師產業工會提出訴求，首先是重啟制度性檢討與改革， 應立即建立健全的職場反霸凌機制，完善職場權力制衡。再者為建立獨立調查機制，確保案件調查不受政治力干預，公開透明，還原事實真相，讓霸凌者付出應有代價。還需要加強職場權利保障，制定並落實防止濫權的措施，完善對受害者的保護機制，營造安全與尊重的工作環境。

全國代理暨代課教師產業工會也認為，應改革領導任用制度： 打破靠關係升遷的惡習，讓職場回歸公平與實力的競爭。還有將公務人員適用職安法，公務人員長期被排除在《職業安全衛生法》之外，使他們在面臨職場壓力、霸凌與危害時，無法得到應有的法律保護。

全國代理暨代課教師產業工會強調，3年過去了，我們等不來一個改變的制度，卻迎來了另一場悲劇，也無法容忍這種惡性循環繼續下去，現在是時候用行動來回應社會的痛苦與憤怒，讓正義不再缺席，讓每一個生命都能在公平與尊重中被珍視。呼籲政府嚴懲兩個案件的相關人士，還給社會一個公平正義。

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