台灣起家的達運光電，做網路傳輸設備生意32年，現已是北美有線電視系統中，最大的亞洲寬頻設備供應商。達運在今年底興櫃轉上市前接受本刊專訪，透露它如何步步突圍美國市場。

在新北五股工業區的廠辦裡，藏著一家寬頻設備供應商大廠，不同於多數做室內網路傳輸終端設備的同業，它專精寬頻放大器、光收發機等室外設備，確保在網路傳輸過程中的訊號穩定，讓網路速度更快。

這個隱形冠軍就是達運光電。1992年董事長陳碧霜與總經理戴國源夫妻倆共同創業，甫成立就鎖定有線電視業者，為其供應寬頻放大器，原因是有線電視採光纖同軸混合網路傳輸架構，其中同軸纜線一旦傳輸距離長，容易出現訊號衰減，得靠放大器保持訊號強度。

早期國內放大器多為進口，「買一個要3萬元，自己做不到千元！」戴國源說，達運憑藉在地生產優勢將產品賣給國內第四台業者，還做起代理和網路建置生意。

放大器放在電線桿上，除了需有基本的網路傳輸知識，還得應對長時間在戶外的設備防水和防雷擊、溫度變化，最重要的是，用20年都不能壞。技術門檻高又不保證有訂單，少有業者願意投入，戴國源卻堅信「戲棚下站久就是你的」。

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