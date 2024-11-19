在上市前，達運光電將公開承銷7,623張股票，競拍底價為每股59.31元，最高得標張數為972張，暫定承銷價為68.8元。競拍時間為11月21日至25日，11月27日開標；11月29日至12月3日進行公開申購，並於12月5日抽籤，12月11日正式掛牌。

達運光電長期專注於寬頻網路設備市場，透過「ACI」自有品牌行銷全球，銷售市場遍及北美、中南美洲、歐洲及亞洲。公司針對各地需求提供專業技術支持，並進行產品的客製化開發，成功建立起穩固的長期合作關係。

在寬頻網路設備領域，達運光電主要以美國市場為主，為包括Comcast、Charter等主要有線電視業者提供設備和服務，市占率穩定。而在智慧聯網方面，原預估今年國防訂單可出貨8億元，但實際出貨僅達2億元，未完成的訂單將遞延至2025年完成，整體計畫須於2026年之前執行完畢。

技術創新方面，達運光電持續投入研發，不僅在寬頻網路領域拓展，更聚焦於AI、大數據分析、低軌衛星技術及國防應用。公司開發的智慧訊號管控模組（DSIM）及跨平台產品獲得多家國際運營商的認可。此外，達運光電也與工研院合作，開發AI影像辨識技術，已在科技執法及智慧監控等領域取得顯著成果，為未來智慧城市及智慧安防系統奠定了基礎。

除了北美市場外，達運光電在東南亞（如印尼、泰國和菲律賓）也成功推動智慧聯網應用，涵蓋智慧監控、數據分析等領域。公司透過與當地經銷商和營運商的緊密合作，將技術支持延伸至最終用戶層級，提升了產品在當地市場的接受度與競爭力。隨著全球對智慧聯網技術需求的增加，達運光電正計劃進一步拓展至智慧家庭、智慧醫療及長期照護等多元應用，提供涵蓋硬體、軟體及即時技術支持的整體解決方案。

展望未來五年，達運光電計劃進一步擴展物聯網、AI、低軌衛星、熱影像技術及無人機通訊領域，持續強化技術實力，並提升市場佔有率。隨著智慧聯網技術的普及，達運光電的成長前景值得期待。

針對即將上任的美國總統川普2.0，達運光電表示，目前公司產品並未被納入加徵關稅的範圍，預期不會受到影響。達運光電今年前三季累計營收達新台幣13.87億元，稅後淨利1.67億元，每股盈餘（EPS）為2.05元。