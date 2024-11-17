女星六月（蔡君茹）和李易在2011年結婚，育有1兒1女，近期卻是婚變消息頻傳，但其實小倆口感情還是很穩定，日前才到峇里島二度蜜月，直接用行動打破傳聞。今（17）日六月罕見在社群上分享感情觀，直言自己是屬於「如果哪天我忍不了，就會直接離開」。

六月在Threads發文分享看完熱播台劇《影后》觀後感，她表示在愛情的世界裡，自己其實容忍度超高。但如果在感情中出現「反正我現在說什麼都是錯的，我說什麼你都會不滿意」、「你現在在情緒上，你不要自己腦補一堆東西」這兩句劇中台詞，或是「你要這樣想，我也沒辦法！」等言論，她無法忍受。

如果聽到這樣的言論，六月表示：「我會爆炸，然後繼續忍（我是俗仔）」，不過一旦超出她可以忍受的範圍，她也會選擇直接離開，強調自己「一路走來，始終如一」。貼文一出網友贊同表示：「浮木泡水太久也會爛，薛亞之(劇中女角色)當浮木也當夠了」，六月回覆對方：「愛到了唄」。

六月和老公李易曬放閃照，打破婚變傳聞。（圖／翻攝自june_tsai1976 Threads、IG）

事實上，自5月開始六月和老公李易就傳出感情出現問題、甚至是分居的消息，而在沉默一陣子以後，上個月兩人就曬出多張到峇里島二度蜜月照片，搭車時甜蜜十指緊扣，或是頭靠頭的親密合照放閃，態度大方，間接打破外界傳聞。