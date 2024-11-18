男團Ozone去年成軍一週年時，舉辦近距離見面會與粉絲一起慶祝，今年2週年成軍時刻，因忙於首場台北小巨蛋演唱會和籌備發行首張專輯《New Moon》分身乏術，因此以直播的方式和粉絲同樂。但成員們一直很希望能再有和粉絲好好分享互動的時刻，於是在成功攻蛋和專輯開出好成績、宣傳暫告一段落之際，悄悄準備和粉絲們的聚會，確定於12月21日在高雄後台Backstage舉辦「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會。

第一次到高雄辦見面會，Ozone開心不已表示：「內心是非常期待也很興奮的！也期待可以帶給大家充滿回憶的聖誕見面會！」為了讓O.A.O.們感受到滿滿聖誕氣氛，他們特地穿上紅、白、綠色為主的聖誕造型，在布置充滿聖誕色彩的攝影棚，拍攝出溫暖視覺感。而這次聖誕派對的內容更是由6位成員親自規劃設計，笑說：「我們發現會有很多問題，就是我們想法太多造成『選擇障礙』！」

Ozone下個月將在高雄舉辦耶誕派對。（索尼音樂提供）

討論演出內容時，Ozone原本想在見面會上翻唱聖誕節相關歌曲，但討論到最後決定用創作的方式，給粉絲們一個難忘的聖誕節驚喜。他們近來正在努力寫歌，合力交出聖誕創作歌曲，將在見面會上首度公開演唱，做為送給O.A.O.們的聖誕禮物。此外，他們也將變身聖誕老公公，一人親自挑選一份聖誕禮物送給現場的幸運粉絲，每一位成員的挑選標準不盡相同，子翔笑說：「會以我喜歡的物品為主，好讓O.A.O.無時無刻想到我。」

哲言考量到O.A.O.們平日為他們到處奔波很辛苦，因此禮物主題是「放鬆」；佳辰透露自己的主題是「卡哇伊（可愛）」，煥鈞也選擇以可愛和療癒為禮物準則；祖安則表示會選購有聖誕氛圍的禮物，「且禮物會有兩份，一份給O.A.O.，一份給我自己。」文廷則希望收到他禮物的粉絲能夠「會心一笑」，強調有實用性。Ozone X O.A.O.聖誕派對見面會門票22日於KKTIX啟售。