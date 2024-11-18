彰化縣鹿港鎮鹿和夜市一處生炒花枝攤位，林男與友人顏男在昨（17）日晚間一起前往用餐時，發現老闆娘的兒子，欠自己兒子6萬元未還，疑因債務問題發生口角，最後一言不合大打出手，混戰中，有人高舉攤位上的桌子、椅子揮舞，場面火爆，3人都掛彩送醫，警方依傷害罪將3人移送法辦。

這起3人互毆打架事件，發生在昨（17）日晚間8時20分許，據了解，林男與友人顏男前往鹿和夜市一處生炒花枝攤位用餐時，遇見生炒花枝攤老闆娘及其兒子，發現闆娘兒子先前有欠自己兒子6萬元未還，於是林男上前討錢，顏男亦上前助陣，雙方先爆發口角糾紛，後來演變成顏男與闆娘兒互毆，闆娘兒的友人施男見狀也加入戰局。

衝突中，有人高舉花枝攤上的桌子、椅子砸向對方，花枝攤老闆娘也試圖上前勸阻，想拉開動手的雙方人馬未果，場面相當火爆，現場有民眾將互毆過程拍攝並上傳網路平台，警方獲報，出動數名員警到場，並立即上前隔開雙方人馬阻止打架情事。

警方表示，警方到達後，雙方仍持續在互毆，在警方勸阻下才停手，雙方共3人動手，並受有不同程度的擦挫傷，均已送醫無礙，雙方均提出傷害告訴，警方依傷害罪現行犯，將雙方3人依刑法傷害罪移送彰化地方檢察署偵辦。

★未經判決確定，應推定為無罪。