中山大學海洋科學學院院長廖德裕（左起）及其研究團隊陳冠勳及莊維誠，在台灣和菲律賓呂宋島北部溪流中，確認一鰕虎魚新物種，它游動的姿勢如蜂鳥振翅，命名為「青蜂枝牙鰕虎」。（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

國立中山大學海洋科學學院院長、海洋科學系特聘教授廖德裕及其研究團隊陳冠勳及莊維誠，在台灣和菲律賓呂宋島北部溪流中，確認一鰕虎魚新物種，它游動的姿勢如蜂鳥振翅，相當獨特，命名為「青蜂枝牙鰕虎」（Stiphodon chlorestes），引發獨流溪棲地保育話題，廖德裕呼籲要保育棲地。

中山大學海洋科學系博士生莊維誠（右）與廖德裕院長（左）共同發表新物種青蜂枝牙鰕。（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

研究團隊博士生莊維誠表示，這一新物種早在2012年就曾在台灣北部首次被記錄，當時標本未被妥善保存，使得它未能正式命名。此次研究團隊在台灣和菲律賓收集到較多樣本進行詳細研究，才終於揭開這一神秘魚類的面紗，並為其命名。

碩士生陳冠勳發表採自東北角大溪川的台灣竿鰕虎（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

這個「青蜂枝牙鰕虎」的體色呈橄欖綠色，雄魚頭部呈現藍色金屬光澤，體側有一排棕黑色的橢圓形斑塊，胸鰭帶有明顯的黑白斑點，以及尾鰭上那如同唇印的一抹橘紅色斑，別具特色。它經常在水中快速擺動胸鰭，姿態如同蜂鳥拍動翅膀，而雄魚頭部的金屬藍與橄欖綠的體色也令人聯想到南美洲的藍頦青蜂鳥（Chlorestes cyanus），因而得名。

廖德裕指出，青蜂枝牙鰕虎因為對生存環境的高度要求，喜好棲息在水質條件通常較佳的獨流溪中，它是一種小型洄游性的鰕虎魚，魚苗在孵化後會漂至河口或近海，隨後成長為稚魚後再回溯至淡水域成長及繁殖。這類洄游性魚類的魚苗不僅提供河口生態系統中重要的營養食物來源，其存在也能夠反映出河流生態系統的變化。

獨流溪泛指流域面積較小、支流較少，很快就從山上進入海洋的小溪流。廖德裕表示，獨流溪是許多洄游魚類的棲息地，如海龍、枝牙鰕虎、無鬚真裸皮鮋等魚類。隨著國內學者對獨流溪魚類多樣性研究的深入，陸續發現了越來越多的新種洄游魚類，除青峰枝牙鰕虎外，團隊碩士生陳冠勳今年稍早也發表了採自東北角大溪川的台灣竿鰕虎（Luciogobius opisthoproctus）。不僅揭示了台灣獨流溪的獨特性與物種多樣性，也突顯了保護這些生態系統的必要性。