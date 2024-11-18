台北市信義分局一名黃姓員警涉嫌妨害祕密，於今年7月2日被發現竟在駐地廁所內安裝密錄裝置，行徑令人震驚。同單位發現後立即查扣相關設備，分局迅速主動立案，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

調查人員在檢察官指揮下，搜尋黃姓員警的住處及辦公地點，扣得相關電磁紀錄等證物。面對調查，黃員坦承不諱，供述犯罪事實清楚，案件目前已檢具事證，全案送台北地檢署進一步偵辦。

案發後，黃姓員警雖主動遞交辭呈，但因其在職期間犯下妨害祕密等重大罪行，惡行嚴重，信義分局已報請上級對其作出免職處分。同時，分局亦將追究相關單位對員警監督不周的責任，全面檢討改進。

信義分局嚴正表態，對於員警違法違紀行為，絕不姑息，堅持「警紀警辦」，依法嚴懲，維護警隊形象與公信力。該分局強調，將秉持「不庇縱、不掩飾」的態度，全面淨化隊伍，展現自我整頓的決心，讓社會大眾看到警界改革的誠意與行動力。