近期，大陸康師傅推出「剁椒魚片湯麵」新品，包裝上鮮嫩的魚肉與紅綠剁椒搭配，吸引許多消費者購買。然而，部分消費者購入後驚訝發現，「魚片」竟然是魚板製成的「Q版小魚」，外觀還神似小丑魚，令人哭笑不得。

《光明網》向康師傅官方旗艦店客服諮詢，客服說明「Q版卡通小魚兒」是魚片造型。進一步詢問魚片原料時，客服未直接回答，僅提供產品配料資訊，建議消費者自行查看。

大陸康師傅出新口味被質疑詐騙，因為內容物沒有魚片。（翻攝微博）

網友質疑結果客服這樣回應。（翻攝微博）

這起「此魚非彼魚」事件在網路上引發熱議，許多網友認為康師傅有「詐騙」嫌疑，但也有網友發現，包裝上寫的是「魚片湯」麵，而非「魚片麵」，認為康師傅並未誤導消費者。

泡麵包裝的配料表顯示，「蔬菜包」中含有 0.3 克脫水複合魚片。而在電商平台上，「美味康師傅」的直播間中，主播介紹產品時稱，裡面並非魚片，而是魚肉丸。

對於此事，網友們反應不一，有人質疑「怎麼會有真正的魚？」，也有人覺得 Q 版小魚「挺可愛的」。更有網友幽默地說：「老婆餅裡沒有老婆」、「感覺被騙了，仔細想想好像並沒有，康師傅可把重新定義魚片玩明白了」。