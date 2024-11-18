旅美好手陳偉殷18日現身台北大巨蛋，為12強中華隊加油，也與熟識的好友話家常，雖然這次在28人名單公布後就「關機」、無緣遞補，但他仍有意願為台灣出戰明年世界棒球經典賽資格賽，「還是尊重教練團，我就是把自己準備好。」

陳偉殷在肩膀動刀後今年傷癒復出，效力美國獨立聯盟打完整季，他認為，投完整季身體狀況很不錯，也談到歷經長時間的復健路很辛苦，但隨著賽季進行，比賽張力提升後，投起球來也越來越順。

原本陳偉殷希望能夠趕上對日本隊的比賽，與日本好友相見歡，可惜因為班機沒辦法趕上，昨天才抵台，「今天本來也很猶豫要不要過來，雖然我提早關機，但還是想來看一下、跟他們聊一下天，還好裡面還有認識的，不會完全不認識。」

陳偉殷原本有表態想要打12強，但在28人名單公布後，他的名字並未出現，所以在與總教練曾豪駒聯絡過後，他就完全「關機」，「名單出來教練是說要以磨練新人為主，我本來是想說利用經驗幫助他們，但也沒關係，這是國家隊考量，也不能用什麼姿態去說，也不想造成別人負擔。」

後來有中華隊陣中有出現傷兵進行人員異動，詢問陳偉殷的意願，但他考量肩膀有動過刀，身體狀況也不像以前年輕時，很快就可以進入比賽狀況因此婉拒，「2週前他們有問我，但那時候我已經關機3週了，在緊急狀態下也不確定自己能不能打，所以只能婉拒。」

雖然這次12強無緣披上國家隊戰袍，但陳偉殷仍有意願為台灣打明年經典賽資格賽，「但還是會尊重教練團。」對於明年規劃，陳偉殷保持平常心，但沒有考慮要回來中職，「現在身體狀況也不像預期的那麼好，明年就是看身體狀況，順其自然、盡力而為，如果有機會就延續，沒有也沒關係，因為我該達成的也都達成了，沒有太多遺憾。」